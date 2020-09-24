Новичок «Уфы» Ахмед Алибеков объяснил, почему решил продолжить карьеру в Тинькофф РПЛ в составе уфимского клуба. 22-летний украинец, перешедший из киевского «Динамо», нынешний сезон проведет в «Уфе» в аренде.

«Я родом из Дагестана, все мои родные там живут, поэтому я выбрал этот вариант продолжения карьеры. Прежде всего, это выбор по семейным обстоятельствам, хочу быть ближе к своим родным, — признался Алибеков в интервью пресс-службе киевского клуба. — Надеюсь, их поддержка поможет мне прогрессировать и расти, как профессионалу. Общался ли с Евсеевым? Разговоры были, еду играть на своей позиции, опорным полузащитником, но не исключено, что при возможности, если у кого-то будет травма, могу сыграть центрального защитника. Две позиции могу закрывать», — сказал полузащитник.

Прошлый сезон Алибеков провел в аренде в «Словане». В 13 матчах чемпионата Чехии полузащитник результативными действиями не отличился.