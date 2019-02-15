Воспитанник "Спартака" Гультяев перешел в "Гомель"

Бывший защитник "Спартака" Илья Гультяев стал игроком "Гомеля". Соглашение с 30-летним россиянином рассчитано на 1 год.

- Хочу сказать спасибо Алексею Меркулову и Александру Кульчию за приглашение, - приводит слова Гультяева официальный сайт "Гомеля". - Хотелось как можно скорее определиться с командой, а в "Гомеле" сразу дали понять, что заинтересованы в моих услугах.

Был под Минском на сборах: как в составе "Тосно", так и "Тамбова". Играл против БАТЭ и минского "Динамо", но о чемпионате Беларуси пока имею только поверхностное впечатление. Если говорить об игроках "Гомеля", то знаю Терентия Луцевича: он был год назад на просмотре в "Тамбове". Знаком с Дмитрием Айдовым, а также Максимом Андреевым, с которым я консультировался по вопросу перехода в "Гомель". Его мнение во многом повлияло на мой выбор.

В 2009 году Гультяев перешел из "Спартака" в "Томь", где сыграл 78 матчей и забил 2 гола. Он также защищал цвета "Уфы", "Нефтехимика", "Енисея", "Тосно", "Тамбова", а последним клубом в карьере защитника был армянский "Бананц".

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