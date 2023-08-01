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Сегодня, 03:13

Воспитанник «Барселоны» Кольядо продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Аль-Охдуд» объявил об аренде у «Бетиса» вингера Алекса Кольядо. 24-летний испанец спустя 4 дня после перехода из «Барселоны» покинул команду. Он будет играть до лета 2024 года в Саудовской Аравии.

Футболист является воспитанником «Барселоны». На профессиональном уровне он также играл за «Гранаду» и «Эльче».

В прошлом сезоне на правах аренды Кольядо сыграл 17 матчей за «Эльче» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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