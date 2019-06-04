Витсель надеется, что Азар перейдет из "Челси" в "Реал"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Бельгии Аксель Витсель прокомментировал возможный переход вингера "Челси" Эдена Азара в "Реал".

– Конечно, Азар хорош, – цитирует Sky Sports Витселя. – Од один из тех парней, которые всегда расслаблены. Он не слишком много думает.

Эден только что приехал в сборную. Мы говорили обо всем, но не о переезде в "Реал", потому что это Эден. Для меня, как для игрока, он один из лучших наравне с Криштиану, Месси и Неймаром. Если он отправится в "Реал", а я надеюсь, то всем это продемонстрирует.

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