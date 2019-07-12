"Витесс" Слуцкого приобрел у"Сент-Этьена" полузащитника сборной Марокко

"Витесс" приобрел у "Сент-Этьена" полузащитника Уссаму Таннана, сообщает официальный сайт голландцев. Соглашение с 25-летним игроком сборной Марокко рассчитано до лета 2022 года.

- Эредивизие - это соревнование, которое мне нравится, - сказал Таннане. - Надеюсь, смогу быстро закрепиться в "Витессе". Как только я буду чувствовать себя комфортно, я смогу показать себя с лучшей стороны. Хочу снова продемонстрировать настоящего Таннане.

Ранее клуб подписал Армандо Обиспо, Джей-Роя Грота, Томаша Гаека, Чарли Мусонду и Рихедли Базура.

Ранее Таннане защищал цвета голландских "Херенвена" и "Хераклеса", "Сент-Этьена", "Лас-Пальмаса", а в прошлом сезоне провел 15 матчей и забил 1 гол за "Утрехт", в котором выступал на правах аренды.