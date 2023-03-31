Вице-президент «Барселоны»: «Мы связались с лагерем Месси. Я бы хотел, чтобы он вернулся»

Вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Лионеля Месси в клуб.

«Мы связались с лагерем Лео Месси. Лео знает, как мы его ценим, и я бы хотел, чтобы он вернулся. Конечно, Месси любит «Барсу» и город, поэтому мы надеемся найти подходящие условия, чтобы продолжить здесь свою историю», — цитирует Юсте журналист Фабрицио Романо.

35-летний аргентинец ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» летом 2021 года. В текущем сезоне он провел за парижан 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.