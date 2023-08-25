«Вест Хэм» заплатит более 40 миллионов евро за Кудуса из «Аякса»

Полузащитник «Аякса» Мохамед Кудус близок к переходу в «Вест Хэм», сообщает The Athletic.

По информации источника, лондонцы согласовали переход 23-летнего ганца. Они заплатят 41,5 миллиона евро сразу плюс 3 миллиона в качестве бонусов. Кроме того, «Аякс» может получить 10 процентов прибыли от будущей продажи игрока.

Кудус выступает за «Аякс» с 2020 года. В прошедшем сезоне 23-летний ганец провел 42 матча во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 7 результативных передач.

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