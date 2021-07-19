«Вест Хэм» и «Эвертон» интересуются Лангле
03:25
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Англии, сообщает As.
По сведениям источника, на 26-летнего француза претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон». Сообщалось, что сам игрок не намерен покидать нынешний клуб.
В минувшем сезоне Лангле провел 48 матчей за «Барселону», забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
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