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«Вест Хэм» и «Эвертон» интересуются Лангле

03:25
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле может продолжить карьеру в Англии, сообщает As.

По сведениям источника, на 26-летнего француза претендуют «Вест Хэм» и «Эвертон». Сообщалось, что сам игрок не намерен покидать нынешний клуб.

В минувшем сезоне Лангле провел 48 матчей за «Барселону», забив один гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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