«Арсенал» может подписать Ааронса из «Норвича»
03:08
Защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Express.
По сведениям источника, лондонцы готовы побороться с «Баварией» за 21-летнего англичанина. Игрок может стать заменой Эктору Бельерину, который близок к переходу в «Интер».
На счету Ааронса 2 гола и 4 результативные передачи в 43 матчах чемпионшипа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.
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