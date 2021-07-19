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«Арсенал» может подписать Ааронса из «Норвича»

03:08
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Защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Express.

По сведениям источника, лондонцы готовы побороться с «Баварией» за 21-летнего англичанина. Игрок может стать заменой Эктору Бельерину, который близок к переходу в «Интер».

На счету Ааронса 2 гола и 4 результативные передачи в 43 матчах чемпионшипа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.

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Сергей Разин все материалы автора

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