«Арсенал» может подписать Ааронса из «Норвича»

Защитник «Норвича» Макс Ааронс может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Express.

По сведениям источника, лондонцы готовы побороться с «Баварией» за 21-летнего англичанина. Игрок может стать заменой Эктору Бельерину, который близок к переходу в «Интер».

На счету Ааронса 2 гола и 4 результативные передачи в 43 матчах чемпионшипа. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 млн евро.