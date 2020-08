Ван де Бек прошел медосмотр для «МЮ»

Полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 23-летний голландец уже прошел медосмотр для манкунианцев и в ближайшее время подпишет контракт. Клубы уже договорились о трансфере, ориентировочная цена сделки — 40 миллионов евро.

На счету ван де Бека 10 голов и 11 результативных передач в 37 матчах за «Аякс» в сезоне-2019/20.

