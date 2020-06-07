Вагнер Лав сделал заявление о своем будущем

Форвард Вагнер Лав рассказал, когда скажет о том, где продолжит свою карьеру. Ранее «Коринтианс» объявил о расторжении контракта с бразильцем. Сообщалось, что 35-летний форвард может вернуться в ЦСКА.

— Только в понедельник я узнаю, где буду играть, — цитрует Вагнера Лава RT.

Вагнер Лав защищал цвета армейцев с 2004 по 2009 год, после чего выступал в аренде в «Палмейрасе» и «Фламенго», затем вернулся в ЦСКА, где играл до 2012 года. После этого футболист подписал контракт с «Фламенго», а первую половину 2013 года снова провел в ЦСКА, а затем уехал в Китай.

Всего в ЦСКА Вагнер Лав принял участие в 259 матчах и забил 124 мяча, выиграв три чемпионата, шесть Кубков и четыре Суперкубка России, а также Кубок УЕФА.