Квинси Промес переходит в «Спартак»

По информации «СЭ», московский «Спартак» и амстердамский «Аякс» договорились об аренде голландского форварда Квинси Промеса.

Сумма, которую красно-белые заплатят за аренду голландца, составит 500 тысяч евро, в дальнейшем «Спартак» будет иметь право обязательного выкупа игрока за 9 млн евро. Зарплата футболиста составит 3,5 млн евро + бонусы. Во вторник Промес прибудет на сбор красно-белых в Дубай.

29-летний голландец уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» Промес провел 135 игр, забил 66 голов и отдал 33 голевые передачи.

В текущем сезоне Промес провел за «Аякс» 25 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал одну результативную передачу.

(Максим Алланазаров)