В «Байере» ответили на вопрос о будущем Хаби Алонсо

Спортивный директор «Байера» Симон Рольфес прокомментировал будущее главного тренера леверкузенцев Хаби Алонсо.

«Я остаюсь спокойным и оптимистичным. Самое главное для тренеров — это чтобы они чувствовали себя комфортно и ощущали, что находятся на своем месте. Хаби много раз говорил об этом», — цитирует руководителя Frankfurter Rundschau.

Ранее авторитетный журналист Флориан Плеттенберг сообщал, что «Байер» на фоне интереса «Баварии» может потребовать у мюнхенцев 15-25 миллионов евро за выкуп контракта тренера.

Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством команда занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Германии нынешнего сезона, набрав 61 очко в 23 турах.