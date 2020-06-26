В команде Головина первый новичок. Из Голландии

19-летний Антони Мусаба прошел медобследование в «Монако» и в ближайшее время должен подписать контракт с клубом из княжества. Футболист может выступать на позиции нападающего и правого вингера, его контракт с «НЕК Неймеген» действует еще год. Трансферная стоимость голландца, чьи родители — выходцы из Конго, оценивается в 2-2,5 миллиона евро.

У Антони есть брат-близнец — Ричи. Он хорошо знаком Леониду Слуцкому — играл под его руководством в «Витессе».

Мусаба станет первым новичком «Монако» в межсезонье, если не считать Страхиню Павловича и Радослава Маецки. Защитник и вратарь куплены зимой у «Партизана» и «Легии» и были отданы этим клубам в аренду на полгода.

«Монако» не будет выкупать права на Тьемуэ Бакайоко, Адриэна Силву и Ислама Слимани — они вернулись в свои клубы. Кроме того, команду покидают Даниэль Субашич, Диего Бенальо, Сейду Си, Мусса Силла, Сафван Мбаэ, Нордин Ибуруи и еще несколько молодых игроков. Ищут новый клуб Стевану Йоветичу.

Ожидается, что с приходом из «Лейпцига» Пола Митчелла, назначенного спортивным директором «Монако», команду, за которую выступает Александр Головин, пополнят несколько известных футболистов. (Александр Бобров)