В Италии утверждают, что "Зенит" хочет получить от "Сампдории" за Ригони 12 миллионов

"Зенит" продолжает вести переговоры с "Сампдорией" по переходу полузащитника Эмилиано Ригони. Сегодня журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира опубликовал информацию, что итальянский клуб заплатит за аренду 26-летнего аргентинца 1 миллион евро, а также получит право выкупа игрока за 9 миллионов.

Позднее Скира уточнил, что сам Ригони уже дал согласие на переход, а клуб из Санкт-Петербурга хочет получить 1 миллион за аренду и еще 11 за обязательный выкуп хавбека.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за"Аталанту", где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в "Зенит", принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи.​

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