«Янг Африканс» просит за трансфер Диарры в «Зенит» 10 миллионов долларов

Вратарь танзанийского клуба «Янг Африканс» Джиги Диарра может перейти в «Зенит» за 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что «Зенит» интересуется голкипером сборной Мали Диарра.

По информации Sport24, «Янг Африканс» просит за вратаря малийской сборной 10 миллионов долларов (9,2 миллиона евро), но «Зенит» еще не делал официального предложения.

26-летний Диарра провел 25 матчей за «Янг Африканс» и в 13 играх оставил ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 200 тысяч евро.