«Уотфорд» договорился с «МЮ» об аренде защитника Лэрда

Защитник «Манчестер Юнайтед» Итан Лэрд может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 20-летнего англичанина претендует «Уотфорд», который готов арендовать игрока до конца сезона-2022/23. Сообщается, что сделка может быть завершена на этой неделе.

В прошлом сезоне Лэрд на правах аренды играл за «Борнмут» и «Суонси». Он принял участие в 27 матчах во всех турнирах и сделал 4 голевые передачи. Также он получил одну желтую карточку.