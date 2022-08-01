Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 02:46

«Эвертон» может приобрести Гея из «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего сенегальца претендует «Эвертон». Игрока хочет видеть в своей команде Фрэнк Лэмпард. Сообщается, что переговоры должны завершиться на этой неделе.

Гей уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019, после чего перешел в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Гей провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.

ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Эвертон
0
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
В тяжелом весе UFC взошла звезда из России: Павлович снес коварного Льюиса за 55 секунд
Бешенная результативность, Смолов в форме, Абаскаль – новый Карпин. Главные выводы после 3-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник киевского «Динамо» Вида перешел в АЕК
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости