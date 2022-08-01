«Эвертон» может приобрести Гея из «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гей может продолжить карьеру в Англии, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 32-летнего сенегальца претендует «Эвертон». Игрока хочет видеть в своей команде Фрэнк Лэмпард. Сообщается, что переговоры должны завершиться на этой неделе.

Гей уже выступал за «Эвертон» с 2016 по 2019, после чего перешел в «ПСЖ».

В минувшем сезоне Гей провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 млн евро.