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Унас перейдет из «Наполи» в «Ниццу»

12:48
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Нападающий «Наполи» Адам Унас станет игроком «Ниццы», сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сообщается, что французский клуб заплатит 2,2 миллиона евро. Также «Ницца» будет иметь опцию его выкупа за 25 миллионов евро. В таком случае «Наполи» получит 30 процентов с последующих трансферов.

22-летний Адам Унас в прошлом сезоне провел 26 матчей за «Наполи» и забил четыре мяча при одной голевой передаче.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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