Турецкий "Менеменспор" отрицает, что подписал по ошибке не того футболиста

Турецкий "Менеменспор" выпустил опровержение информации о грубой ошибке на трансферном рынке. Ранее в ряде СМИ появилась новость, что клуб первой турецкой лиги подписал контракт с футболистом-любителем Альфой Джаллоу, спутав его с более успешным однофамильцем Ламином Джаллоу из "Кьево". На следующий день после подписания контракта соглашение с Альфой было расторгнуто.

"8 июля мы подписали контракт с Альфой Джаллоу. После этого контракт был расторгнут в связи с медобследованием. Информация о том, что мы хотели подписать Ламина Джаллоу, не соответствует истине. Она появилась в СМИ с целью навредить клубу", - говорится в сообщении клуба в Инстаграме.