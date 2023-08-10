Трансфер Кейна в «Баварию» может сорваться из-за сомнений форварда «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн может остаться в клубе, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «Бавария» согласовала переход 30-летнего англичанина за сумму, которая превышает 100 миллионов евро, но сделка может сорваться из-за игрока, которые склоняется к тому, чтобы остаться в лондонском клубе.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.

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