Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Шнайдерлин расторг контракт с «Коньяспором» через неделю после перехода
«Коньяспор» объявил о расторжении контракта с полузащитником Морганом Шнайдерлином.
33-летний француз 1 августа стал игроком турецкого клуба. Исходя из заявления «Коньяспора», футболист обратился в клуб с просьбой расторгнуть контракт по семейным обстоятельствам.
Ранее Шнайдерлин играл за «Ниццу», австралийский «Вестерн Сидней», «Эвертон», «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптон» и «Страсбур».
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