Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича является «Тоттенхэм», сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, у «шпор» есть преимущество по сравнению с другими претендентами на игрока. Им интересуются также «Ювентус», «Атлетико» и его бывший клуб «Севилья». У анадалусийского клуба не хватает денег на трансфер, «Ювентус» сомневается из-за возраста и стоимости хорвата, а «Атлетико» не готов предложить игроку долгосрочный контракт. Ранее сообщалось, что футболист, скорее всего, покинет «Барсу» в конце сезона.

32-летний Иван Ракитич в текущем сезоне провел 31 матч за «Барселону» и сделал четыре результативных паса.