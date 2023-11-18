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Сегодня, 17:47

«Тоттенхэм» хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонцы следят за 18-летним англичанином на протяжении всего 2023 года. Клуб несколько раз отправлял скаутов на матчи игрока.

В текущем сезоне Беллингем провел 16 матчей в английском чемпионшипе, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Джоб Беллингем — младший брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Он перешел в «Сандерленд» летом этого года из «Бирмингема».

Джуд Беллингем
Футбол
ФК Сандерленд
ФК Тоттенхэм Хотспур
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