«Тоттенхэм» хочет подписать младшего брата Джуда Беллингема

«Тоттенхэм» заинтересован в подписании полузащитника «Сандерленда» Джоба Беллингема, сообщает Football Insider.

По информации источника, лондонцы следят за 18-летним англичанином на протяжении всего 2023 года. Клуб несколько раз отправлял скаутов на матчи игрока.

В текущем сезоне Беллингем провел 16 матчей в английском чемпионшипе, забил 3 мяча и отдал одну голевую передачу.

Джоб Беллингем — младший брат полузащитника «Реала» Джуда Беллингема. Он перешел в «Сандерленд» летом этого года из «Бирмингема».