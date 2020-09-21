Торрейра может продолжить карьеру в Италии

Полузащитник «Арсенала» Лукас Торрейра может перейти в «Торино», сообщает Sky Sports.

По данным источника, итальянский клуб хочет взять 24-летнего уругвайца в годичную аренду с правом выкупа. Сам же футболист хочет продолжить карьеру в «Атлетико», который также проявляет к нему интерес.

Торрейра перешел в «Арсенал» в июле 2018 года из «Сампдории» за 28,65 миллиона евро. В минувшем сезоне он отыграл 39 матчей, забил один гол и отдал два ассиста. Его контракт с «канонирами» истекает в конце июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.