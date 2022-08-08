«Торино» может арендовать Влашича у «Вест Хэма» за миллион евро

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, на 24-летнего хорвата претендует «Торино». Итальянский клуб хочет арендовать игрока на сезон за 1 млн евро.

Ранее стало известно, что «Вест Хэм» решил выставить Влашича на трансфер.

В минувшем сезоне на счету Влашича 31 матч за «Вест Хэм», в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт хавбека с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.