«Торино» может арендовать Влашича у «Вест Хэма» за миллион евро
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, на 24-летнего хорвата претендует «Торино». Итальянский клуб хочет арендовать игрока на сезон за 1 млн евро.
Ранее стало известно, что «Вест Хэм» решил выставить Влашича на трансфер.
В минувшем сезоне на счету Влашича 31 матч за «Вест Хэм», в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Контракт хавбека с «молотобойцами» действует до 30 июня 2026 года.
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