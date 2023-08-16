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Сегодня, 17:00

Топ-10 трансферов лета в Саудовской Аравии: Неймар и Малком в лидерах

10 самых дорогих трансферов в чемпионате Саудовской Аравии в 2023 году
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Малком.
Фото AFP

В чемпионате Саудовской Аравии сейчас выступают одни из самых лучших футболистов мира. Среди них как звезды (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар), так и перспективные игроки (Рубен Невеш). Руководству команд пришлось выложить за такие трансферы немалую сумму, особенно в текущее трансферное окно. Список самых дорогих переходов лета-2023 меняется часто. На данный момент топ-10 выглядят следующим образом:

  • Неймар (из «ПСЖ» в «Аль-Хиляль») — 90 миллионов евро
  • Малком (из «Зенита» в «Аль-Хиляль») — 60 миллионов евро
  • Рубен Невеш (из «Вулверхэмптона» в «Аль-Хиляль») — 55 миллионов евро
  • Фабиньо (из «Ливерпуля» в «Аль-Иттихад») — 46,70 миллионов евро
  • Сергей Милинкович-Савич (из «Лацио» в «Аль-Хиляль») — 40 миллионов евро
  • Рияд Махрез (из «Манчестер Сити» в «Аль-Ахли») — 35 миллионов евро
  • Садио Мане (из «Баварии» в «Аль-Наср») — 30 миллионов евро
  • Ибаньес (из «Ромы» в «Аль-Ахли») — 30 миллионов евро
  • Жота (из «Селтика» в «Аль-Иттихад») — 29,1 миллионов евро
  • Аллан Сен-Максимен (из «Ньюкасла» в «Аль-Ахли») — 27,20 миллионов евро
Малком и&nbsp;Криштиану Роналду: кто в&nbsp;Саудовскй Аравии. Неймар приехал к Малкому, Мане играет с Роналду: все легионеры лиги Саудовской Аравии

Малком Филипе (Малком)
Неймар Сантос
ФК Аль-Ахли (Джидда)
ФК Аль-Иттихад
ФК Аль-Наср
ФК Аль-Хиляль
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