Топ-10 трансферов лета в Саудовской Аравии: Неймар и Малком в лидерах

10 самых дорогих трансферов в чемпионате Саудовской Аравии в 2023 году

В чемпионате Саудовской Аравии сейчас выступают одни из самых лучших футболистов мира. Среди них как звезды (Криштиану Роналду, Карим Бензема, Неймар), так и перспективные игроки (Рубен Невеш). Руководству команд пришлось выложить за такие трансферы немалую сумму, особенно в текущее трансферное окно. Список самых дорогих переходов лета-2023 меняется часто. На данный момент топ-10 выглядят следующим образом: