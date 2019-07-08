Сын Георге Хаджи, которым интересуется "Спартак", получил предложение от "Барселоны"

Полузащитник "Вииторула"​ Янис Хаджи получил предложение от "Барселоны". Об этом сообщает в Twitter журналист Эмануэль Рошу со ссылкой на председателя совета директоров румынского клуба Георге Попеску.

Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет московский "Спартак". При этом сам Хаджи не рассматривает "Барсу" приоритетным вариантом, поскольку опасается, что не будет проходить в состав ни каталонского клуба, и "Вальядолида", куда может отправиться в аренду.

Янис Хаджи - сын бывшего капитана и главного тренера сборной Румынии Георге Хаджи. Георге Попеску - шурин Хаджи-старшего. Оба в бытность футболистами защищали цвета "Барселоны": Попеску - с 1995 по 1997-й, Хаджи - с 1994 по 1996-й.