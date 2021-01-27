Стало известно, сколько получит «Динамо» за переход Кокорина в «Фиорентину»

Как стало известно «СЭ», «Динамо» должно получить около 150 тысяч евро за переход Александра Кокорина из «Спартака» в «Фиорентину».

Солидарные выплаты клубам, за которые футболист выступал с 12 до 23 лет, составляют 5 процентов от суммы трансфера. Бело-голубым причитается 3,38 процента (остальное — «Локомотиву» и «Анжи»), что при цене продажи в «Фиорентину» в 4,5 миллиона евро составляет 152 тысячи евро.

29-летний футболист выступал за «Динамо» с 2008 по 2013 год, а также с 2013 по 2015, после недолгого пребывания в «Анжи». За московский клуб он провел 203 матча, забил 50 мячей и сделал 26 голевых передач.

(Константин Алексеев)