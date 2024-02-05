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Сегодня, 03:38

Спортивный директор «Интера» подтвердил интерес клуба к полузащитнику «Наполи» Зелиньски

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Наполи» Петру Зелиньски.

«Зелиньски идеально подходит нашей команде. Мы рассматриваем возможность подписать его, учитывая, что его контракт с «Наполи» истекает этим летом. Если у нас получится, мы будем счастливы. Если не удастся договориться о сделке — он уйдет в какой-нибудь другой клуб», — приводит Goal слова Маротты.

Зелиньски выступает за «Наполи» с августа 2016 года, его контракт с неаполитанцами действует до конца июня 2024 года.

В сезоне-2023/24 хавбек забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

Петр Зелиньски
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Наполи
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