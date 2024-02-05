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Сегодня, 03:27

«Аль-Хиляль» летом попытается подписать Бруну Фернандеша

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бруну Фернандеш.
Фото Reuters

«Аль-Хиляль» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандешу, утверждает Daily Mail.

По данным источника, клуб из Саудовской Аравии намерен подписать 29-летнего португальца летом после неудачных попыток в зимнее трансферное окно.

Бруну Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 7 голов и сделал 7 результативных передач в 31 матче за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Манчестер Юнайтед
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