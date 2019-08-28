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СПАЛ арендовал защитника «Аталанты»

20:23
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Защитника «Аталанты» Аркадиуш Реца продолжит карьеру в СПАЛе. 24-летний поляк проведет в новой команде ближайший сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.

Реца перешел в «Аталанту» прошлым летом из плоцкой «Вислы» за 4 миллиона евро, однако сыграл лишь в пяти официальных матчах за клуб. Также на его счету 4 матча в составе сборной Польши.

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