СПАЛ арендовал защитника «Аталанты»
20:23
Защитника «Аталанты» Аркадиуш Реца продолжит карьеру в СПАЛе. 24-летний поляк проведет в новой команде ближайший сезон на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба.
Реца перешел в «Аталанту» прошлым летом из плоцкой «Вислы» за 4 миллиона евро, однако сыграл лишь в пяти официальных матчах за клуб. Также на его счету 4 матча в составе сборной Польши.
RECA ? BIANCAZZURRO???— SPAL (@spalferrara) August 28, 2019
Powitanie Arkadiusz ??
?? https://t.co/1PdfzDzQ3o#MaiSola #ForzaSPAL??? pic.twitter.com/jogoyWF8ML
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