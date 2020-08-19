СМИ: Жоау Мариу может продолжить карьеру в Португалии

Полузащитник «Интера» Жоау Мариу может продолжить карьеру в «Бенфике», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, «орлы» заинтересованы вернуть 27-летнего португальца на родину. Тем более, новый главный тренер клуба Жорже Жезуш работал с полузащитником в «Спортинге». По данным Transfermarket, ориентировочная стоимость Жоау Мариу составляет 13 миллионов евро.

Прошлый сезон португалец провел на правах аренды в «Локомотиве». В РПЛ Мариу провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал пять результативных передач.