СМИ высоко оценивают вероятность перехода Де Росси в "Боку Хуниорс"

Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси, вероятно, станет игроком "Боки Хуниорс", сообщают аргентинские СМИ.

По данным аргентинского сайта Fox, вероятность перехода составляет 60 процентов. Кроме того, сообщает, что итальянец узнавал у бывших одноклубников Пабло Освальдо и Леандро Паредеса информацию о клубе. Ранее стало известно, что футболист покинет "Рому" в конце сезона как свободный агент.

35-летний игрок в текущем сезоне провел 22 матча за "Рому", забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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