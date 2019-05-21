22:53 | Футбол — Трансферы

СМИ высоко оценивают вероятность перехода Де Росси в "Боку Хуниорс"

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Полузащитник "Ромы" Даниэле Де Росси, вероятно, станет игроком "Боки Хуниорс", сообщают аргентинские СМИ.

По данным аргентинского сайта Fox, вероятность перехода составляет 60 процентов. Кроме того, сообщает, что итальянец узнавал у бывших одноклубников Пабло Освальдо и Леандро Паредеса информацию о клубе. Ранее стало известно, что футболист покинет "Рому" в конце сезона как свободный агент.

35-летний игрок в текущем сезоне провел 22 матча за "Рому", забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/italy/

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