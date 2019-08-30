СМИ: «Сампдория» согласовала трансфер Ригони

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони перейдет в «Сампдорию». Итальянский клуб согласовал трансфер 26-летнего аргентинца, сообщает TNT Sport со ссылкой на Sportitalia.

В ближайшее время игрок пройдет медосбледование, после чего поставит подпись под контрактом. Речь идет об аренде игрока с последующим правом выкупа.

В прошедшем сезоне Ригони до декабря 2018-го выступал на правах аренды за «Аталанту», где провел 13 матчей и забил три гола. Затем вернулся в «Зенит», принял участие в 11 играх, забил три гола и отдал три голевые передачи. В этом сезоне он провел за «Зенит» 5 матчей.

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