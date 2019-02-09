СМИ: "Реал" хочет обменять Иско на Азара

"Реал" заинтересован в приобретении нападающего "Челси" Эдена Азара. Как утверждает Daily Mail, мадридский клуб готов отдать "синим" полузащитника Иско, чтобы снизить цену на 28-летнего бельгийца.

26-летний Иско находится в напряженных отношениях с главным тренером "Реала" Сантьяго Солари. Азар же неоднократно выражал желание перейти в "королевский клуб". Контракт бельгийца с "Челси" рассчитан до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне Азар провел 31 матч за "Челси", забил 15 голов и отдал 10 результативных передач. Иско принял участие в 25 встречах в составе "Реала", отметившись 4 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.

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