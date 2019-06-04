СМИ: Погба может во второй раз перейти из "МЮ" в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может вернуться в "Ювентус". Как утверждает журналист Джанлука ди Марцио, туринский клуб обсудил с агентом француза Мино Райолой возможность трансфера футболиста. При этом переговоров между клубами еще не было.

Ранее сообщалось, что у Погба испортились отношения с главным тренером "МЮ" Уле Гуннаром Сульшером, и он с большой вероятностью покинет команду этим летом. Главным претендентом на француза называется "Реал".

Погба - воспитанник "МЮ" и начал в нем профессиональную карьеру. Не сумев закрепиться в основе, он в 2012 году перешел в "Ювентус" и стал одним из лидеров команды. В 2016 году "Манчестер Юнайтед" выкупил его обратно за рекордные на тот момент 110 миллионов евро.