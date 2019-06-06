СМИ: Обамеянг может стать одноклубником Халка

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг близок к уходу из клуба. Как сообщает Daily Mirror, форварду интересно предложение из Китая. Скорее всего, игрока хотят заполучить семикратный чемпион страны "Гуанчжоу Эвергранд" и действующий чемпион "Шанхай Шанган", капитаном которого является экс-форвард "Зенита" Халк.

Ранее в СМИ сообщалось, что "Арсенал" готов поднять Обамеянгу зарплату с 200 до 250 тысяч евро в неделю, чтобы сохранить его в клубе. Тем не менее, в Китае ему предлагают порядка 330 тысяч.

В сезоне 2018/19 Пьер-Эмерик Обамеянг​ провел за "Арсенал" 51 матч во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.