СМИ нашли момент, на котором Роналду впервые предложил де Лигту перейти в "Ювентус"

Британское издание Sky Sports нашло видео, на котором нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уговаривает защитника "Аякса" Маттейса де Лигта перейти в туринский клуб. Голландец ранее заявил, что присоединиться к "Юве" ему предложил как раз Роналду после финала Лиги наций. "Я был удивлен и засмеялся", - пояснил де Лигт.

В финальном матче Лиги наций Португалия Роналду обыграла Голландию де Лигта 1:0 и победила в первом в истории розыгрыше трофея.

Сегодня было объявлено о переходе де Лигта в "Ювентус" из "Аякс" за 75 миллионов евро.