СМИ: Коутинью не перейдет в "МЮ" из-за "Ливерпуля"

Нападающий "Барселоны" Филиппе Коутинью не намерен переходить в "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Sky Sports, 27-летний бразилец не собирается присоединяться к "красным дьяволам" из уважения к "Ливерпулю", за который он выступал с 2013 по 2018 год.

Ранее сообщалось, что "Барселона" хочет продать Коутинью. На него претендует ряд английских клубов. Transfermarkt оценивает игрока в 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Коутинью провел 54 матча за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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