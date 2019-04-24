Форвард "Интера" Мауро Икарди, возможно, перейдет в "ПСЖ", сообщают итальянские СМИ. На замену ему в таком случае отправится Эдинсон Кавани.

Как информирует La Gazzetta dello Sport, также Икарди интересуется "Атлетико", который ранее также проявлял интерес к Кавани. Указано, что проблемой может стать зарплата уругвайца - в "ПСЖ" он зарабатывает 10 миллионов евро чистыми. До этого сообщалось, что Икарди, вероятно, покинет "Интер" по окончании сезона в любом случае.

В текущем сезоне 26-летний Мауро Икарди провел 32 матча за "Интер", забил 16 мячей и отдал пять результативных передач. Часть матчей он пропустил из-за конфликта с клубом. Контракт игрока действует до лета 2021 года. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

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