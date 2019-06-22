СМИ: Хуммельс отказался переходить в "МЮ"

Немецкий защитник Матс Хуммельс отказался переходить в "Манчестер Юнайтед" в текущее трансферное окно. Как утверждает Sport Bild, 30-летний спортсмен выбрал дортмундскую "Боруссию", несмотря на то, что "красные дьяволы" предложили ему более высокую зарплату.

Хуммельс подписал трехлетний контракт с "Боруссией" 19 июня. Он будет зарабатывать 10 миллионов евро в год. Ранее футболист уже выступал за "шмелей" с 2008 по 2016 год, дважды выиграв с ними чемпионат Германии.

В минувшем сезоне Хуммельс провел 33 матча за "Боруссию", забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

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