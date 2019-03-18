СМИ: Хамес планирует вернуться летом в "Реал"

Полузащитник Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за "Баварию", намерен вернуться в "Реал", которому он принадлежит, сообщает Marca. Контракт 27-летнего колумбийца со "сливочными" истекает 30 июня 2021 года.

По информации СМИ, Родригес не планирует продолжать выступления за "Баварию", где у него заканчивается арендное соглашение – в конце июня текущего года. Хамес желает провести встречу с президентом "Реала" Флорентино Пересом и главным тренером клуба Зинедином Зиданом.

В текущем сезоне Родригес сыграл в 23 матчах за "Баварию", забил 7 голов и отдал 6 голевых передач.

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