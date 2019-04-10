СМИ: Эррера согласовал трехлетний контракт с "ПСЖ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера близок к переходу в "ПСЖ". Как утверждает The Times, 29-летний испанец согласовал с красно-синими 3-летний контракт.

Заработная плата Эрреры составит 200 тысяч фунтов в неделю - в "МЮ" он получает 80 тысяч. Испанец не смог согласовать с "красными дьяволами" новый контракт, при этом его действующее соглашение истекает летом. Он перейдет в "ПСЖ" на правах свободного агента.

В текущем сезоне Эррера провел 26 матчей за "МЮ", забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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