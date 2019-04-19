СМИ: Дибала может перейти в "Интер" в обмен на Икарди

Нападающий Пауло Дибала может перейти из "Ювентуса" в "Интер" в обмен на форварда Мауро Икарди, информирует Tuttosport.

По информации СМИ, спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи ведет переговоры с генеральным директором "Интера" Джузеппе Мароттой​ о возможном обмене Дибалы на Икарди в летнее трансферное окно.

Контракт Дибалы с "бьянконери" действует до 30 июня 2022 года. Портал transfermarkt.de оценивает 25-летнего аргентинца в 100 миллионов евро.

Контракт Икарди с "Интером" истекает в конце июня 2020-го. Стоимость 26-летнего аргентинца составляет 90 миллионов евро по сведениям портала transfermarkt.de.

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