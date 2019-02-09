СМИ: Де Челье может продолжить карьеру в четвертом дивизионе США

Бывший защитник "Ювентуса", "Пармы" и "Марселя" Паоло Де Челье, возможно, продолжит карьеру в "Майами Юнайтед", сообщают итальянские СМИ.

По данным Sky Sport Italia, футболист ведет переговоры с этим клубом, который выступает в NPSL - четвертом по рангу дивизионе в США. Сейчас итальянец является свободным агентом. Предыдущим его командой был "Серветт", который он покинул летом 2018 года.

Вместе с "Ювентусом" Де Челье трижды выиграл чемпионат Италии, дважды - Кубок Италии и Суперкубок страны.

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