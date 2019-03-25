СМИ: "Барселона" ищет вратаря на замену Силлессену

Голкипер "Барселоны" Яспер Силлессен, возможно, покинет команду по окончании сезона. Об этом сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, клуб готов расстаться с голландцем за 30 миллионов евро. Предложений по нему пока нет.

Также клуб определил кандидатов на замену вратарю. Это Андре Онана ("Аякс"), Пау Лопес ("Бетис") и Кун Кастелс ("Вольфсбург").

29-летний Яспер Силлессен в текущем сезоне провел семь матчей за "Барселону" во всех турнирах, пропустил семь мячей и дважды отыграл "на ноль".

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