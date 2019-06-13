СМИ: "Аталанта" выкупит Пашалича у "Челси"

"Аталанта" планирует выкупить у "Челси" права на полузащитника Марио Пашалича​, утверждает Gazzetta dello Sport. По информации СМИ, клуб из Бергамо заплатит лондонцам около 15 миллионов евро за 24-летнего хорвата.

В прошедшем сезоне Пашалич провел 42 матча за "Аталанту" на правах аренды, забил 8 голов и отдал 6 голевых передач. Портал transfermarkt.de оценивает хавбека в 10 миллионов евро. Его контракт с "Челси" действует до 30 июня 2021 года.

Пашалич выступал за "Спартак" с 2017 по 2018 год.

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