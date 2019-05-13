07:55 | Футбол — Трансферы

СМИ: "Астон Вилла" намерена выкупить контракт Эбрахама у "Челси" в случае выхода в премьер-лигу

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"Астон Вилла" в случае попадания в премьер-лигу на следующий сезон хочет выкупить контракт форварда Тэмми Абрахама, принадлежащего "Челси". Об этом сообщает The Telegraph.

21-летний Абрахам в текущем сезоне провел 40 матчей за "Астон Виллу" и забил 26 мячей при трех голевых передачах.

"Астон Вилла" заняла пятое место в чемпионшипе и сыграет в плей-офф за выход в премьер-лигу. В полуфинале команда из Бирмингема будет противостоять "Вест Бромвичу".

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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