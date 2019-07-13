Источник: "Ювентус" договорился с "Аяксом" по де Лигту, сумма трансфера – 82 миллиона евро

"Ювентус" согласовал переход защитника "Аякса" Маттейса де Лигта, сообщил в своем Твиттере известный итальянский инсайдер Танкреди Палмери. Сумма трансфера составит 82 миллиона евро, из них 12 в виде бонусов. Агент игрока Мино Райола получит 12 миллионов евро.

Зарплата 19-летнего игрока составит 12 миллионов евро, еще 3 миллиона в виде бонусов. Де Лигт станет вторым самым дорогим защитником в мире после Виргила ван Дейка из "Ливерпуля".

Воспитанником "Аякса" также интересовались "Барселона" и "ПСЖ". В прошедшем сезоне защитник сборной Голландии провел 55 матчей за клуб, в которых забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

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